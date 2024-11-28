Кого з чоловіків до 25 років можуть мобілізувати в грудні

Призовників не призивають на загальних підставах

В Україні загальна мобілізація продовжиться і в грудні, однак не всі чоловіки до 25 років підлягають призову. У межах мобілізаційних заходів молоді люди цієї вікової категорії можуть бути мобілізовані лише за певних умов, які визначені чинним законодавством.

"Телеграф" розповідає, хто підлягає мобілізації до 25 років. Призвати на військову службу можуть лише, якщо чоловік є військовозобов'язаним.

Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше військовозобов'язаними визнавали й тих, кого медкомісія визнала непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними під час війни. Це питання вирішили шляхом ухвалення нового закону.

У вересні стало відомо, що командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило директиву. Вона забороняє мобілізацію обмежено придатних громадян віком до 25 років.

Проте демобілізації для тих, хто вже був мобілізований до 25 років, не передбачено.

Нагадуємо, що студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за попередній. Відстрочка надається студентам, які:

здобувають професійну або фахову передвищу освіту і підлягають мобілізації;

навчаються у закладах вищої освіти та є військовозобов'язаними;

здобувають ступінь доктора наук або навчаються в інтернатурі.

Спочатку студент має написати заяву на відстрочку, адресовану голові комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До заяви додаються оригінали або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують право на відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, як студенту оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Процедура займе небагато часу.