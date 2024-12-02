Контракта на дневной форме обучения в аспирантуре не будет: как это повлияет на отсрочку

Много людей учились ради так называемой брони

В Украине изменится порядок поступления в аспирантуру в 2025 году. На дневную форму обучения зачисление будет возможно исключительно на бюджет.

Те, кто планирует учиться на контрактной основе, смогут выбрать только заочную или вечернюю формы. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий, передает ZN.UA.

То есть права на отсрочку контрактники не будут иметь , ведь отсрочить призыв могут только аспиранты дневной формы обучения.

"Кстати, этот вопрос принципиален — обусловлен не только потребностью борьбы с лицами, которые используют аспирантуру не по назначению. Инвестиция государства в аспирантуру — это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении его научно-педагогических кадров", – добавил Винницкий.

Напоминаем, что отсрочку от мобилизации могут получить:

студенты и аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения.

военнообязанные, получающие уровень образования не ниже того, который они уже имеют.

То есть студенты, которые, например, получают второе высшее образование или учатся заочно, не имеют права на отсрочку.

Для получения отсрочки от мобилизации аспиранты или студенты должны выполнить следующие шаги:

собрать пакет подтверждающих документов, (в частности получить справку от высшего образования об обучении);

написать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин до 25 лет могут мобилизовать в декабре. В рамках мобилизационных мероприятий молодые люди этой возрастной категории могут быть призваны только при конкретных условиях, определенных действующим законодательством.