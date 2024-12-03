Новий етап "Холодного Яру": бригаду очолив 27-річний комбриг

Новий командир має нагороду від Президента України

Підполковник Шаміль Крутков став новим командиром легендарної 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Він змінив на посаді полковника Павла Палісу, який минулого тижня став заступником керівника Офісу президента.

Новопризначений комбриг раніше був заступником командира цієї бригади. Про це повідомляє 93-тя ОМБр "Холодний Яр" на своїй сторінці у фейсбук.

Новому командиру лише 27 років. Шаміль Крутков – корінний львів'янин та випускник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Молодий офіцер має вагомі здобутки у військовій службі – у 2021 році його нагородили медаллю "За військову службу Україні" від президента Володимира Зеленського.

Церемонія передачі командування відбулася під час урочистого шикування особового складу бригади. Полковник Паліса, який керував бригадою майже два роки, передав бойовий прапор своєму наступнику. Приймаючи командування бригадою, підполковник Крутков наголосив на особливій відповідальності: "Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних сил України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Генштабі пояснили, навіщо в ЗСУ створюють нові бригади на фоні нестачі людей у вже існуючих. Про це розповів спікер Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.