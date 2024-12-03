Новый этап "Холодного Яра": бригаду возглавил 27-летний комбриг

Новый командир удостоен награды от Президента Украины

Подполковник Шамиль Крутков стал новым командиром легендарной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он сменил в должности полковника Павла Палису, который на прошлой неделе стал заместителем руководителя Офиса президента.

Назначенный комбриг ранее являлся заместителем командира этой бригады. Об этом сообщает 93-я ОМБр "Холодный Яр" на своей странице в фейсбуке.

Новому командиру всего 27 лет. Шамиль Крутков – коренной львовянин и выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. У молодого офицера есть значительные достижения в военной службе – в 2021 году его наградили медалью "За военную службу Украине" от президента Владимира Зеленского.

Церемония передачи командования состоялась во время торжественного построения личного состава бригады. Полковник Палиса, руководивший бригадой почти два года, передал боевое знамя своему преемнику. Принимая командование бригадой, подполковник Крутков отметил особую ответственность: "Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных сил Украины".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе объяснили, зачем в ВСУ создают новые бригады на фоне нехватки людей в уже существующих. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий.