Війна могла закінчитися ще у 2022 році, але цьому завадили партнери - командир ЗСУ

На жаль, час не можна повернути назад

Після успішного проведення Харківського контрнаступу 2022 року війна могла завершитися. Цьому не судилося статися через рішення наших західних партнерів.

Про це журналістам "Київ 24" заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, контрнаступ у Харківській області був настільки успішним, що реально міг завершити війну.

"Ми разом з побратимами тоді, 10 вересня зайшли до Ізюму і вже 11 вересня 2022 року його було звільнено від російських загарбників. І це були незабутні відчуття. І справді цей контрнаступ у Харківській області міг закінчитися завершенням війни", — сказав Ярославський.

За його словами, завадили здійснити задумане "західні партнери" через свої "особисті переконання". Саме вони не дозволили військам ЗСУ просунутися далі та зайти до Білгородської області.

"Я впевнений, що ми могли завершити війну ще 2022 року, але, на жаль, вона триває… План президента — це справді наш шанс на єдність, солідарність та закінчення війни", — наголосив командир підрозділу розвідки ЗСУ.

Що відомо про Харківський контрнаступ

Російські війська вранці 24 лютого 2022 року вторглися з боку Курської та Білгородської областей, розвиваючи наступ на Суми, Куп’янськ та Харків. Битва за друге за чисельністю місто України розпочалося того ж дня.

У перші місяці вторгнення противник узяв під контроль великі райони Харківської області, включаючи ключові логістичні центри в Ізюмі та Куп’янську.

Контрнаступ спланував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, у якийсь момент він зрозумів, що Збройні сили України здатні на нищівний удар.

У вересні розпочалася успішна контрнаступна операція. Офіційно про звільнення Ізюма та Куп’янська повідомили 10 вересня. Паралельно ЗСУ просувалися на Лиман (Донецька область) та у бік окупованого Лисичанська (Луганська область).

До 13 вересня ЗСУ звільнили всю Харківську область на захід від річки Оскол. За два дні весь східний берег перейшов під контроль України. До 26 вересня значну частину Куп’янського району звільнили.

На тлі успіхів ЗСУ в РФ вперше у сучасній історії оголосила мобілізацію.

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