Командир відправив військових до себе на будівництво на Дніпропетровщині у розпал вторгнення

Військові звели два двоповерхові будинки

У Дніпропетровській області викрили командира військової частини, який змушував підлеглих будувати приватні будинки для власної родини. За даними слідства, підполковник використовував солдатів як будівельників протягом 2022-2024 років.

Військові звели два двоповерхові будинки, починаючи від фундаменту до благоустрою території. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора на своїй офіційній сторінці у фейсбук.

П'ятьом військовослужбовцям, які замість несення служби займалися будівництвом, держава виплатила понад 2,5 млн грн. Правоохоронці затримали командира військової частини та оголосили йому підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану.

Слідчі провели 12 обшуків у помешканнях та на робочих місцях керівника й підлеглих. Вилучили платіжні документи, записи про добові наряди, особові справи, телефони та чернетки щодо будівництва.

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони веде справу. Підозрюваного взяли під варту з правом внесення застави. Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Полтаві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі затримали злочинну групу, яка вкрала майже 1,5 млн гривень з рахунків загиблих військовослужбовців. Окрім грошей, злочинці крали особисті речі та продавали їх через інтернет.