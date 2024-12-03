Мама померла молодою, а батька підозрювали у пособництві фашистам: що відомо про батьків Януковича

Вихованням Януковича переважно займалася бабуся

Колишній президент України Віктор Янукович, батьківський дім якого знаходиться в окупованому Єнакієвому, нечасто говорив про свою сім’ю та дитинство. Журналісти вважають, що на це була причина, оскільки Януковичу було що приховувати.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків президента Віктора Януковича. Ми дізналися деякі факти його походження.

Що відомо про батька Віктора Януковича

Згідно з офіційною інформацією, колишній президент України Віктор Янукович народився 1950 року в селищі Жуківка ("Пивнівка") Єнакіївського району в Донецькій області. Там він провів своє дитинство та юність.

Віктор Янукович у дитинстві

Його батько — Федір Володимирович Янукович (1923-1991) був машиністом паровоза і походив із села Януки у Вітебській області (Білорусь). За словами Віктора Януковича, його дід перебрався на Донбас лише у двадцятих роках минулого століття. Але перевірити цю інформацію важко, оскільки під час Великої Вітчизняної війни окупанти спалили село та розстріляли його мешканців. Прізвище "Янукович" там було досить поширеним і згадується на стіні Меморіалу понад двісті разів.

Експрезидент розповідав, що його виховувала бабуся Кастуся, яка була круглою сиротою, тож її виховували родичі у Вільнюсі, а з дідом Януковича вона познайомилася у Мінську на заробітках. Але немає даних, коли вони переїхали на Донбас, також немає інформації про трьох братів Федора Януковича.

Віктор Янукович із дружиною Людмилою

Про батька біглого глави держави відомо також, що він народився 1923 року і, начебто, навчався у місцевій льотній школі, де готували майбутніх Героїв Радянського Союзу. На початку війни він був тяжко поранений і відправлений до шпиталю. Однак немає жодної інформації про те, в якій частині та де служив Федір Янукович, як і про те, куди поранено і де лікувався. У списку курсантів Ворошиловградського літнього училища 1935-1941 року він не значиться, як і у списках ветеранів ВВВ та ветеранів праці.

У ЗМІ пишуть, що якби Янукович-старший мав бодай найменше відношення до війні, то отримав би якийсь значок чи медаль. І відсутність правдивої інформації про родичів колишнього президента йому "відгукнулася", коли у ЗМІ з’явилися документи, знайдені в архівах НКВС, де сказано, що батько Януковича під час Другої світової війни був посібником німецько-фашистських окупантів і за це був засуджений до 10-річного терміну ув’язнення.

Можна було припустити, що прізвище "Янукович" тоді мало безліч людей і в батька експрезидента міг бути тезка-земляк. Але Віктор Янукович якось необережно сказав журналістам, що його батько потрапив у полон під час війни.

Віктор Янукович у молодості

Інформацію про архівні документи почав розповсюджувати у 2010 році, у період президентських виборів, лауреат Державної премії УРСР ім. Т. р. Шевченка 1984 року за повість "Вічні Кортеліси", депутат фракції БЮТ Володимир Яворівський, але у "Партії регіонів" її заперечували.

Що відомо про маму Віктора Януковича

Ольга Семенівна Леонова (1925 — 2 серпня 1952) працювала медсестрою в санчастині шахти "Юнком". Її рід виходить з Орловської, а, за іншою інформацією, з Курської губернії. Дідусь Віктора Януковича по материнській лінії вважався заможною людиною у селі. Але за часів загальної колективізації Леонови, рятуючись від розкуркулювання та висилки до Сибіру, переїхали на Донбас. Однак немає інформації, де саме вони влаштувалися, яка доля двох рідних тіток президента, а також бабусі та дідуся. Немає даних про те, як сім’я пережила Голодомор, репресії, війну та інше.

Якось лише Янукович розповів про те, що часто ходив до тітки Наді, яка пригощала його картоплею із соліннями. Про матір також мало інформації, є тільки те, що вона працювала медсестрою, була "молода і красива" і померла у 27-річному віці, коли Віктору було всього два роки. Але причина смерті невідома.

Віктора Януковича виховувала бабуся

Вихованням Януковича займалася бабуся, з якою він жив у флігельці. Жили вони окремо, оскільки батько одружився вдруге і Віктор не поторишував з мачухою.

Раніше "Телеграф" розповідав, за що сидів Віктор Янукович і як він тоді мав вигляд. Дві судимості та дитяча колонія.