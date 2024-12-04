Росіяни просуваються вглиб Донбасу: яка ситуація на фронті сьогодні (карта)

Втрати ворога великі

В Україні розпочався 1015-й день війни з Росією. За попередню добу, 3 грудня, росіяни просунулись у п'ятьох населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Мова йде за Курахівський, Покровський та Времівський напрямки.

"Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому", — йдеться у повідомленні.

Зведення Генштабу — що відомо

У середу, 4 грудня, у Генштабі у щоденному звіті розповіли про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулось 192 бойових зіткнення.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

44 атаки, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Курська операція

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п’ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб; також українські захисники відбили тридцять ворожих атак.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський заявив, що в армії зараз немає сил для звільнення окупованих територій.