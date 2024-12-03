У ДПСУ відреагували на закиди щодо закупівель для ЗСУ та пояснили, чому рішення законне

Медійників закликали утриматись від маніпуляцій

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) відреагували на інформацію, яка активно ширилась в соціальних мережах та засобах масової інформації, щодо отримання відомством права закуповувати товари для оборони України, які потім передадуть Збройним Силам.

У пресслужбі ДПСУ зазначили, що дане рішення є цілком законним, а також закликали медійників утриматись від маніпуляцій.

"Державна прикордонна служба України є відповідальним державним органом, складовою Сил оборони України і діє виключно в межах норм чинного законодавства та інтересів України", — йдеться у повідомленні.

Водночас пресслужба додала, що напередодні ДПСУ отримала пропозиції про можливість придбання необхідних засобів для забезпечення Сил оборони України. Тож, за встановленим порядком, ці пропозиції були направлені на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. Там вивчили питання закупівлі та прийняли відповідне рішення.

А вже після розгляду, відповідно до пропозиції Міністерства оборони, до Уряду надійшло Розпорядження Кабміну про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель.

"Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій, які зараз поширюються в публічній площині", — додається у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що винними у зриві поставок "Мавіків" виявилися 2 українські компанії та один зарубіжний контрагент, які до цього попередньо формально пройшли перевірку надійності.