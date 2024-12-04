Lexus, Infiniti та квартира за мільйони: НАЗК зацікавилося дружиною Железняка

Отриманих доходів явно не достатньо для купівлі згаданої квартири та автомобілів

Статки дружини нардепа Ярослава Железняка, Ольги Коваль, перевірить НАЗК. Перевірка стосується декларації народної депутатки від "Слуги народу" за 2022 рік.

Журналісти виявили, що родина придбала квартиру в Києві за 11 мільйонів гривень, яку оформили на батька Ольги. Про це повідомляють "Економічні новини".

Згідно з даними розслідування, попри те, що квартира оформлена на тестя Железняка — Володимира Коваля, користується нею родина депутатів разом із сином. Також видання повідомляє, що у 2022 році подружжя придбало два елітних автомобілі: Ярослав Железняк став власником INFINITI QX50 за 1,17 мільйона гривень, а його дружина користується LEXUS NX 300H.

Примітно, що Lexus записаний на ПРАТ "Херсонський КХП", що належить батькові Ольги Коваль та офшорній компанії Дабл Ю Джейвенчурз Ентерпрайсіз Лімітед. Депутатка зазначила, що нібито орендує автомобіль у підприємства батька, проте вартість оренди не розкрила, пишуть "Економічні новини".

Водночас ПРАТ "Херсонський КХП", згідно з даними "ОпенДата", заборгував своїм працівникам заробітної плати на суму понад 56 тисяч гривень.

Офіційні доходи подружжя за 2023 рік становлять: 660 733 гривні у Ярослава Железняка та 544 675 гривень у Ольги Коваль. Крім того, жінка додатково отримала 167 570 гривень декретних виплат. Як зазначає видання, цих доходів явно не достатньо для купівлі згаданої квартири та автомобілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про подружжя нардепів Железняка і Коваль. Народні депутати побралися у 2023 році.