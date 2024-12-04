Lexus, Infiniti и квартира за миллионы: НАПК заинтересовалось женой Железняка

Полученных доходов явно недостаточно для покупки упомянутой квартиры и автомобилей

Состояние жены нардепа Ярослава Железняка, Ольги Коваль, проверит НАПК. Проверка касается декларации народного депутата от "Слуги народа" за 2022 год.

Журналисты обнаружили, что семья приобрела квартиру в Киеве за 11 миллионов гривен, которую оформили на отца Ольги. Об этом сообщают "Экономические новости".

Согласно данным расследования, несмотря на то, что квартира оформлена на тестя Железняка, Владимира Коваля, пользуется ею семья депутатов вместе с сыном. Также издание сообщает, что в 2022 году супруги приобрели два элитных автомобиля: Ярослав Железняк стал владельцем INFINITI QX50 за 1,17 миллиона гривен, а его жена пользуется LEXUS NX 300H.

Примечательно, что Lexus записан на ЧАО "Херсонский КХП", принадлежащей отцу Ольги Коваль и оффшорной компании Дабл Ю Джейвенчурз Энтерпрайсиз Лимитед. Депутат отметила, что якобы арендует автомобиль у предприятия отца, однако стоимость аренды не раскрыла, пишут "Экономические новости".

В то же время ЧАО "Херсонский КХП", согласно данным "ОпенДата", задолжало своим работникам заработной платы на сумму более 56 тысяч гривен.

Официальные доходы супругов за 2023 год составляют: 660 733 гривны у Ярослава Железняка и 544 675 гривен у Ольги Коваль. Кроме того, женщина дополнительно получила 167570 гривен декретных выплат. Как отмечает издание, этих доходов явно недостаточно для покупки квартиры и автомобилей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о супругах нардепов Железняка и Коваль. Народные депутаты обручились в 2023 году.