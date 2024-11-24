Гра про націоналізм? Британський журналіст розкритикував S.T.A.L.K.E.R. 2

Британський оглядач побачив "ознаки українського націоналізму" у кількох деталях гри

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 української компанії GSC Game World, на яку чекали довгих 15 років і реліз якої відбувся 20 листопада, "наробила шуму" не лише в Україні та на просторі колишнього СРСР, а й на Заході. Дехто вже встиг звинуватити гру в нібито "пропаганді українського націоналізму".

Британський сайт про ігри Eurogamer опублікував статтю. Автор публікації, Брендан Колдвелл, пише, що у грі показували коробку сірників синього та жовтого кольорів. Ці кольори є кольорами прапора України. Крім того, у грі зустрічається локація "Макове поле": його Колдвелл порівнює з місцем поховання загиблих воїнів.

Нагадаємо, що у титрах до гри розробники згадали бійців Сил оборони України, які захищали та захищають країну від російського вторгнення. Деякі з них загинули, серед них один з творців попередніх частин серії S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов, чий образ використовували для розробки однієї з частин. Йдеться про S.T.A.L.K.E.R.:Поклик Прип’яті – гра вийшла у 2009 році.

Також оглядач критикує наявність величезної кількості багів у грі.

Цікаво, що Колдвелл на сайті Eurogamer опублікував дві статті з різницею в 13 років. Друга присвячена саме грі S.T.A.L.K.E.R. 2, яка має підзаголовок "Heart of Chornobyl" (Серце Чорнобиля — Ред.). Раніше підзаголовок мав назву "Heart of Chernobyl", проте після повномасштабного російського вторгнення в Україну було вирішено замінити російську транскрипцію українською.

Українські користувачі Інтернету не залишили огляд Колдвелла поза увагою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Росії можуть заборонити грати у STALKER 2.