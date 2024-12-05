Продажа новогодних елок уже началась в Киеве: где купить праздничное дерево

Каждое дерево можно проверить, легально ли оно срублено

Патрульная полиция Киева призывает жителей столицы ответственно относиться к покупке новогодних деревьев. В городе стартовала продажа елок, сосен и елей, и приобрести их можно в специально отведенных местах.

Все легально срубленные новогодние деревья должны иметь специальные чипы или штрихкоды , пишет пресс-служба полиции. Эти метки содержат информацию о происхождении дерева и гарантируют, что оно заготовлено в соответствии с действующим законодательством.

Проверить легальность дерева можно по ссылке.

Полиция отмечает: "За незаконную вырубку, транспортировку и реализацию елок предусмотрена административная и уголовная ответственность".

Также в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно, будут работать до 31 декабря.

"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и вносите вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", – отметил директор Департамента Владимир Костиков.

Он подчеркнул, что приобретение елок в легальных точках продаж имеет значение не только для обеспечения прозрачности процесса, но и для защиты природных ресурсов и предотвращения незаконной вырубки лесов.

Локации елочных площадок

В разных районах Киева откроют много официальных точек продажа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве установили новогоднюю елку. Как она выглядит.