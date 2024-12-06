При каких условиях получатель образования имеет право на отсрочку: адвокат разложила по полочкам

Для студентов-заочников отсрочка не предусматривается

В воюющей Украине усиливается мобилизация, постоянно вводятся новые законы, отменяются отсрочки. Иногда бывает трудно разобраться, имеет ли человек право на отсрочку, в том числе получающий образование.

Адвокат Дарья Тарасенко перечислила условия, чтобы каждый получатель образования смог понять, имеет ли он право на отсрочку, и нужна ли она ему.

Сначала нужно разобраться, является ли лицо военнообязанным.

"Если нет, вы – призывник, то оформлять отсрочку вам не нужно, призывников на военную службу по мобилизации не призывают", – пояснила она.

Докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, имеют право на отсрочку.

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования имеют право на отсрочку если они:

обучаются на дневной или дуальной форме обучения ;

; не имеют диплом об образовании такой же, как тот, что получают, или выше по уровню (например, учатся на бакалавра, но уже имеют диплом бакалавра);

такой же, как тот, что получают, или выше по уровню (например, учатся на бакалавра, но уже имеют диплом бакалавра); имеют справку из ЕДЕБО, в которой написано, что последовательность получения образования не нарушена.

Что касается последнего пункта, адвокат объяснила, что с такой справкой можно оформить отсрочку в "Резерв+". В то же время, по ее мнению, отсутствие этого документа не лишает права отсрочки, но с оформлением могут возникнуть проблемы.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал законопроект №12076, предусматривающий правила взятия женщин на военный учет. В то же время, женщину нельзя мобилизовать, даже если она уже военнообязанная — на это нужно ее согласие.

Также "Телеграф" рассказал, могут ли военные ТЦК выписывать повестки пенсионерам после 60 лет. Предельный возраст пребывания на службе в военном резерве предусмотрен законом "О воинской обязанности и военной службе".