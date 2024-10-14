Грозився ламати через коліно та лаявся матом: у Сухопутних військах зробили заяву

Там попросили утриматись від самостійної емоційної оцінки

У понеділок, 14 жовтня, у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на інцидент з бійцями підрозділу "Асгард", які напередодні записали відеозвернення до командувачів. Військові заявили, що Олександр Дмітрієв (Тихоход), який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував їм.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ на сторінці у Телеграм пише, що інцидент буде ретельно розслідуваний. Там зазначили, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка.

"Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу. На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Бійці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр Дмітрієв (відомий як Тихоход), який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував. Воїни підготували звернення до командування.

Військові оприлюднили запис, на якому ймовірніше за все говорить Олександр Дмітрієв.

З аудіозапису випливає, що нібито Дмітрієв розмовляє про бойовий наказ. А втім, чоловік, з яким він говорив, на вказівки Тихохода стверджував, що "такого не чув".

Боєць з позивним Чех розповів, що командир роти нібито представляв Дмітрієва як людину, що "вирішує питання" з командуванням.

Чоловік нібито з ще одним цивільним — Сергієм Жуком — "незаконно та самовільно" зайшли у приміщення режимного військово обʼєкту, де перебував особовий склад, зброя та техніка роти. За словами військового Чеха, Дмітрієв (Тихоход) почав ставити задачі та роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу "Асгард".

Аби зʼясувати офіційний статус та повноваження Дмітірєва і Жука бійці підрозділу звернулися до командира роти, але "конкретної відповіді надано не було".

Військові окрім відеозвернення підготували лист, який показали на відео. Вони кажуть, що це до командування полку, командування Генерального штабу ЗСУ, командування Сухопутних військ та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням унеможливити подібні ситуації у війську. Бійці вимагають від Дмітрієва публічного вибачення.

Реакція Тихохода

Олександр Дмітрієв (Тихоход) прокоментував "Телеграфу" інцидент. За його словами, відео є нарізкою побутової розмови.

"Ніяких образ військовослужбовцю та збройним силам не наносилось. Людина, що записувала потайки аудіо, провокувала постійно, перебиваючи співрозмовників та іншим чином провокуючи реакцію", — заявив він кореспондентці "Телеграфу", додавши, що скоріше за все запис і відбувався з ціллю спровокувати.

Раніше "Телеграф" писав, що командир ЗСУ поділився болючими фактами про перебування на фронті.