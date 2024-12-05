Ніколи не виступав у Раді та називав Януковича "богом": як змінився ексрегіонал та олімпійський чемпіон Тедеєв (фото)

Тедеєв був народним депутатом України п’ятого та шостого скликання

Чимало українських політиків зникли з публічного простору, серед них виявився колишній регіонал Юрій Павленко, а також його колега Ельбрус Тедеєв, відомий олімпійськими досягненнями. Своїми виступами в Раді або депутатськими запитами Ельбрус не відмітився, але часто брав участь в бійках.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник олімпійський чемпіон, який сьогодні, 5 грудня, відзначає своє 50-річчя та як зараз виглядає. Ми нагадаємо про колишнього депутата декілька фактів.

Якою була кар’єра Ельбруса Тедеєва

Уродженець Владикавказу, громадянин України (з 1993 року) Ельбрус Тедеєв до приходу до політики активно займався спортивною кар’єрою. Він Олімпійський чемпіон 2004 року, триразовий чемпіон світу (1995, 1999, 2002) та чемпіон Європи (1999) з вільної боротьби. З 2004 до 2014 року він також обіймав посаду президента Асоціації спортивної боротьби України.

Ельбрус Тедеєв у 2004 році став Олімпійським чемпіоном, Фото: Gettyimages

У 2007 році Ельбрус Тедеєв вирішив піти у велику політику, він прийшов до парламенту під прапорами "Партії регіонів" і пішов із неї, коли партія фактично припинила своє існування. За час роботи в Раді Тедеєв жодного разу не виступав із трибуни й не відзначився своїми депутатськими запитами та законопроєктами, проте часто брав участь у бійках.

Ельбрус Тедеєв полягав у "Партії регіонів"

Також він глибоко поважав президента Януковича, він називав його "царем" і "богом". Тедеєв зазначав, що Янукович — єдина надія України, яка витягне країну та економічну катастрофу.

Ще Ельбрус, бувши членом Партії регіонів, голосував за всі одіозні законопроєкти. Серед них були Харківські угоди, мовна політика та "диктаторські" закони.

Ельбрус Тедеєв брав участь у бійках

Де зараз Ельбрус Тедеєв і як виглядає

Після завершення політичної кар’єри Тедеєв залишив і пост президента Асоціації спортивної боротьби України та зник із медійного простору. Але у 2019 році знову з’явився у борцівських колах і навіть відновив тренування на ветеранському рівні.

Як зараз виглядає Ельбрус Тедеєв

Згідно з інформацією у ЗМІ, Ельбрус Тедеєв живе в Україні та підтримує спортивну репутацію. Він іноді бере участь у публічних заходах. У 2023 році колишній регіонал відвідав у Києві турнір з боротьби на свою честь, де були відомі спортсмени, діячі спорту та військові.

Ельбрус Тедеєв залишається в Україні та допомагає ЗСУ

Також олімпійський чемпіон підтримує сім’ї спортсменів, які постраждали внаслідок війни та займаються відновленням пошкоджених спортивних залів.

Ельбрус Тедеєв підтримує спортивну репутацію

Один із таких залів, який знаходиться в Ірпені (Київська область), де окупанти розстріляли українського спортсмена Олексія Джунковського, повністю відновлено. Нині він функціонує як патріотичний спортивний клуб.

"Телеграф" писав раніше, де зараз скандальний ексміністр Табачник. Він називав українців "малоросами" і втік з Януковичем.