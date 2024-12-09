Світла буде менше. У Києві та низці областей змінили графіки відключень

Хоча напередодні оприлюднювали інші години відключень

У понеділок, 9 грудня, ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва та трьох областей. У столиці з 10:00 до 19:00 діятимуть дві черги відключень замість однієї.

У ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень світла на 9 грудня у Києві та трьох областях — Київській, Одеській та Дніпропетровській. Згідно з графіками, у столиці для населення сьогодні З 10:00 до 19:00 буде діяти не одна на дві черги відключень.

Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

У компанії повідомили, які групи і наскільки будуть відключати.

Хоча 8 грудня повідомлялось, що Укренерго оголосило графік відключень світла на 9 грудня з однією чергою для населення з 8:00 до 19:00. Для промисловості обмеження діятимуть з 07:00 до 20:00.

Масована атака РФ 28 листопада — що відомо

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що наступний масований обстріл по Україні, до якого готується російська армія, ймовірніше, припаде на енергосистему, зокрема підстанції. Це викличе значний дефіцит та відключення світла одразу у кількох черг.