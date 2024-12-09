Света будет меньше. В Киеве и ряде областей изменили графики отключений

Хотя накануне обнародовали другие часы отключений

В понедельник, 9 декабря, ДТЭК обновил графики отключений света для Киева и трех областей. В столице с 10.00 до 19.00 будут действовать две очереди отключений вместо одной.

В ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света на 9 декабря в Киеве и трех областях — Киевской, Одесской и Днепропетровской. Согласно графикам, в столице для населения сегодня С 10:00 до 19:00 будет действовать не одна на две очереди отключений.

"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодняшний день", — говорится в сообщении ДТЭК.

В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключаться.

Хотя 8 декабря сообщалось, что Укрэнерго объявило график отключений света на 9 декабря с одной очередью для населения с 8:00 до 19:00. Для промышленности ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00.

Массированная атака РФ 28 ноября — что известно

Российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал, что последующий массированный обстрел по Украине, к которому готовится российская армия, вероятнее всего, придется на энергосистему, в том числе подстанции. Это вызовет значительный дефицит и отключение света сразу в нескольких очередях.