Загроза з Білорусі? В Україні оголосили тривогу, що відомо

В Україні у вівторок, 10 грудня, оголосили тривогу для північних регіонів через можливий запуск балістики, але не з території Росії, а з Білорусі.

Про це повідомляють монітори. Водночас Повітряні сили України пишуть лише про загрозу балістики з півночі, без уточнення території.

"Тривога на півночі України. Можливий запуск балістики із землі", — пише "Білоруський гаюн".

Додаючи, що нещодавно на півдні Білорусі з'явилася нова зона обмеження польотів – Болото Ольманське. Саме там з 10 грудня оголошувалися навчання. Тому, цілком можливо, що активність балістики біля кордону з Україною — частина навчання.

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