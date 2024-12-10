В Украине объявляли необычную тревогу, что известно

Была угроза пуска балистики

В Украине во вторник, 10 декабря, объявили тревогу для северных регионов из-за возможного запуска баллистики, но не с территории России, а из Беларуси.

Об этом сообщают мониторы. В то же время, Воздушные силы Украины пишут только об угрозе баллистики с севера, без уточнения территории.

"Тревога на севере Украины. Возможен пуск баллистики с земли", — пишет "Белорусский гаюн".

UPD: в 13:23 объявили отбой тревоги в северных регионах Украины.

Отмечается, что недавно на юге Белоруссии появилась новая зона ограничения полетов – Болото Ольманское. Там с 10 декабря объявлялись учения. Поэтому вполне возможно, что активность баллистики у границы с Украиной — часть учений.

Заметим, что ограничения на этом участке будут действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Он расположен на всей территории ландшафтного заказника "Ольманские болота" вместе с национальным парком "Припятский" и затрагивает Столинский (вместе со Столином), Лельчицкий и Житковицкий районы на юге страны.

"Ранее эта территория была также известна как бывший 41-й авиационный полигон (Мерлинский), на котором с начала 1960-х годов проводилась отработка бомбометания, но полигон был закрыт в 2005 году. Указанная территория новой зоны ограничений и так попадала в абсолютную зону запрета, действующую уже более двух лет", — пишет "Гаюн".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам лидера РФ Владимира Путина, подписавшего договор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, он может разместить "Орешник" в республике.