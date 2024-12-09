Українська співачка влаштувала пранк із ТЦК і потрапила в скандал (відео)

"Креатив" пересічні українці не оцінили

Молода українська співачка Sowa влаштувала у Львові дивний перформанс, під час якого дівчата, переодягнені у співробітниць ТЦК, зупиняли на вулиці чоловіків і просили їх пред’явити документи. Виявилося, що таким чином Діана Горбяк (Sowa) рекламувала свій концерт та запрошувала людей відвідати його.

Українцям не сподобався "пранк із ТЦК" і співачку почали жорстко критикувати у соцмережах. Її назвали "ненормальною" та звинуватили у спекуляціях на темі війни.

З чого почався скандал

Українська співачка Sowa активно рекламує свій сольний концерт, який має відбутися у Львові у п’ятницю, 13 грудня. Для цього дівчина вирішила використати дивні "піар-технології".

Так, її сестра та подруги одягнулися у форму співробітниць ТЦК та вийшли до центру Львова з "рейдом". Дівчата підходили до чоловіків призовного віку та просили їх пред’явити документи. Після цього вони запрошували всіх на концерт співачки Sowa.

Своє піар-відео артистка назвала "Рейд ТЦК на Площі Ринок" і воно активно поширюється мережею.

Варто зазначити, що такий "креатив" не оцінили українці, які почали буквально засинати співачку негативними коментарями.

Реакція соцмереж

Одним із перших відреагував блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він написав про те, що Sowa сприймає війну як "шоу для лайків".

"По факту це знецінювання та паразитування на дуже болісній темі суспільства сьогодні. Шкода, що за такі дії немає адмін.відповідальності та повноцінного кенселінгу. Неважливо, що з вами був оператор. Ви перетворюєте війну в "перфоманс"… Ти зайшла на червону лінію — болючого і трагічного. Розкажи що твій пранк це привід для посмішки сімʼям мобілізованих. Тим, хто чекає кожного дня своїх захисників і захисниць додому, тим, хто втратив їх на цій клятій війні, тим, у кого понівичене життя і здоровʼя назавжди", — написав Беспалов.

Пересічні українці в коментарях також негативно поставилися до загравань з темою війни та її використання в якості такого дивного "піару":

Позиція співачки

Сама ж артистка різко негативно відреагувала на критику на її адресу та пригрозила блогеру Беспалову судом. Вона заявила, що не бачить нічого поганого у своїй піар-акції.

Таким чином вона та її команда нібито хотіли стимулювати українських чоловіків призовного віку вчасно оновлювати свої дані та не боятися ТЦК.

"Насправді, дійсно, тема є вкрай боязкою для багатьох. І саме мета цього експерименту полягає в тому, щоб люди були сумлінними та оновили свої дані та не боялися людей у формі. Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК…", — написала Sowa.

Що загрожує українцям за незаконне носіння військової форми

Варто зазначити, що в Україні цивільним особам заборонено ходити у військовій формі із відзнаками підрозділів ЗСУ чи інших військових формувань.

Незаконне використання форми підпадає під адміністративне порушення та може загрожувати:

за перше порушення — штраф від 2 550 до 3 400 гривень та конфіскація форми;

повторне порушення протягом року — штраф від 3400 до 6800 гривень або громадські роботи строком від 30 до 40 годин.

Право носити військову форму та її атрибути надано лише окремим категоріям громадян. До них відносяться:

діючі військовослужбовці;

ліцеїсти;

курсанти військових навчальних закладів;

резервісти;

військовозобов’язані на зборах;

відставники, яким дозволено використання форми.

Нагадаємо, у київському метрополітені люди звернули увагу на сумнівний рекламний банер із ведучою Оленою Кравець, яка від імені військовослужбовця розповідає про проблеми некомфортної спідньої білизни, яка, нібито, заважає їй виконувати бойові завдання на фронті. Деяких українців обурив такий "крижовий" підхід до цієї теми і люди назвали це "неповагою" стосовно жінок-військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поки Україна мало не щоночі слухає повітряні тривоги, в мережі почали продавати іграшкові "Шахеди". Мало того, їх позиціонують як "товари для свят".