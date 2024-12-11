В Україні скасували рейси ряду пасажирських поїздів: новий розклад та причина

Білети на інші поїзди треба шукати до станції Дніпро-Лоцманська

Цілу низку пасажирських поїздів в Україні буде скасовано. Це пов'язано із ремонтними роботами у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". За її даними, йдеться про поїзди, які курсують через місто Дніпро:

Поїзд №116/115 Чернівці — Запоріжжя:

Відправлення із Чернівців: 22, 23, 24, 25, 26, 27 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року.

Відправлення із Запоріжжя: 23, 24, 25, 26, 27, 28 грудня 2024 року, 8 січня 2025 року.

Поїзд №823/824 Харків — Дніпро:

Відправлення із Харкова та Дніпра: 8 січня 2025 року.

"У зв’язку з проведенням ремонтних робіт стрілочних переводів на Дніпровському залізничному вузлі, змінюється розклад руху низки поїздів, що прямують через Дніпро", — йдеться в повідомленні.

Замість цих поїздів замість станції Дніпро-Головний поїзди курсуватимуть через станцію Дніпро-Лоцманська за таким розкладом:

Поїзд №3/4 Ужгород — Запоріжжя:

Відправлення із Ужгорода: 24, 25, 26, 27 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року.

Поїзд №5/6 Ясіня — Запоріжжя:

Відправлення із Ясіні: 24, 25, 26, 27 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року. Поїзд №32/31 Перемишль — Запоріжжя:

Відправлення із Перемишля: 24, 25, 26, 27 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року.

Поїзд №52/51 Одеса — Запоріжжя:

Відправлення з Одеси: 25 та 27 грудня.

Двохгрупний поїзд №60/92 Одеса — Харків/Краматорськ:

Відправлення з Одеси: 24 та 26 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року.

Поїзд №88/87 Ковель — Запоріжжя:

Відправлення з Ковеля: 23, 25, 27 грудня.

Поїзд №120/119 Хелм — Запоріжжя:

Відправлення з Хелма: 24, 25, 26, 27 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року.

Поїзд №128/127 Запоріжжя — Львів:

Відправлення із Запоріжжя: 23 та 24 грудня, зі Львова: 22, 23, 24, 25, 26, 27 грудня 2024 року, 7 січня 2025 року.

Прискорений електропоїзд №7007 Краматорськ — Верхівцеве:

Квитки на ці поїзди треба шукати до станції Дніпро-Лоцманська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у поїзді "Київ — Варшава" впала верхня полиця під час руху.