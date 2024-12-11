В Украине отменили рейсы ряда пассажирских поездов: новое расписание и причина
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Билеты на другие поезда нужно искать до станции Днепро-Лоцманская
Целый ряд пассажирских поездов в Украине будет отменен. Это связано с ремонтными работами в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". По её данным, речь идет о поездах, которые курсируют через город Днепр:
Поезд №116/115 Черновцы — Запорожье:
Отправление из Черновцов: 22, 23, 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Отправление из Запорожья: 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря 2024, 8 января 2025 года.
Поезд №823/824 Харьков — Днепр:
Отправление из Харькова и Днепра: 8 января 2025 года.
"В связи с проведением ремонтных работ стрелочных переводов на Днепровском железнодорожном узле, меняется расписание движения ряда поездов, следующих через Днепр.
Вместо этих поездов вместо станции Днепро-Главный поезда будут курсировать через станцию Днепр-Лоцманская по следующему расписанию:
Поезд №3/4 Ужгород — Запорожье:
Отправление из Ужгорода: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Поезд №5/6 Ясиня — Запорожье:
Отправление из Ясини: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Поезд №32/31 Перемышль — Запорожье:
Отправление из Перемышля: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Поезд №52/51 Одесса — Запорожье:
Отправление из Одессы: 25 и 27 декабря.
Двухгрупповой поезд №60/92 Одесса — Харьков/Краматорск:
Отправление из Одессы: 24 и 26 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Поезд №88/87 Ковель — Запорожье:
Отправление из Ковеля: 23, 25, 27 декабря.
Поезд №120/119 Хелм — Запорожье:
Отправление из Хелма: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Поезд №128/127 Запорожье — Львов:
Отправление из Запорожья: 23 и 24 декабря, из Львова: 22, 23, 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.
Ускоренный электропоезд №7007 Краматорск — Верховцево:
Отправление из Краматорска: 23, 25, 26, 27, 28 декабря.
Билеты на эти поезда нужно искать до станции Днепро-Лоцманская.
Напомним, ранее мы писали о том, что в поезде "Киев — Варшава" рухнула верхняя полка во время движения.