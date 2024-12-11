В Украине отменили рейсы ряда пассажирских поездов: новое расписание и причина

Билеты на другие поезда нужно искать до станции Днепро-Лоцманская

Целый ряд пассажирских поездов в Украине будет отменен. Это связано с ремонтными работами в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". По её данным, речь идет о поездах, которые курсируют через город Днепр:

Поезд №116/115 Черновцы — Запорожье:

Отправление из Черновцов: 22, 23, 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Отправление из Запорожья: 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря 2024, 8 января 2025 года.

Поезд №823/824 Харьков — Днепр:

Отправление из Харькова и Днепра: 8 января 2025 года.

"В связи с проведением ремонтных работ стрелочных переводов на Днепровском железнодорожном узле, меняется расписание движения ряда поездов, следующих через Днепр.

Вместо этих поездов вместо станции Днепро-Главный поезда будут курсировать через станцию ​​Днепр-Лоцманская по следующему расписанию:

Поезд №3/4 Ужгород — Запорожье:

Отправление из Ужгорода: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Поезд №5/6 Ясиня — Запорожье:

Отправление из Ясини: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Поезд №32/31 Перемышль — Запорожье:

Отправление из Перемышля: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Поезд №52/51 Одесса — Запорожье:

Отправление из Одессы: 25 и 27 декабря.

Двухгрупповой поезд №60/92 Одесса — Харьков/Краматорск:

Отправление из Одессы: 24 и 26 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Поезд №88/87 Ковель — Запорожье:

Отправление из Ковеля: 23, 25, 27 декабря.

Поезд №120/119 Хелм — Запорожье:

Отправление из Хелма: 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Поезд №128/127 Запорожье — Львов:

Отправление из Запорожья: 23 и 24 декабря, из Львова: 22, 23, 24, 25, 26, 27 декабря 2024, 7 января 2025 года.

Ускоренный электропоезд №7007 Краматорск — Верховцево:

Отправление из Краматорска: 23, 25, 26, 27, 28 декабря.

Билеты на эти поезда нужно искать до станции Днепро-Лоцманская.

Напомним, ранее мы писали о том, что в поезде "Киев — Варшава" рухнула верхняя полка во время движения.