Росія атакувала критичні об’єкти Львова і області: у регіоні запровадили жорсткі графіки відключень

Росіяни атакували два об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області

У четвер, 28 листопада, російська армія здійснила масований обстріл України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів "Шахед". Вибухи лунали і на Львівщині — там виникли серйозні проблеми з електроенергією.

Про це в ефірі "Говорить Великий Львів" заявив перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Він зазначив, що російські ракети атакували два об’єкти критичної інфраструктури у регіоні. В результаті на двох об’єктах виникли пожежі, які пізніше були локалізовані.

На щастя обійшлося без жертв, потерпілих та поранених, заявив чиновник.

Також Андрій Годик зазначив, що на даний момент 394 населені пункти Львівської області повністю знеструмлені, ще близько тисячі частково залишилися без світла. Водночас інфраструктура тепло- та водопостачання функціонує у штатному режимі, оскільки там використовуються альтернативні джерела енергії, включаючи генератори.

Тим не менш, Львівська область найближчими днями, якщо не тижня, житиме у режимі жорстких графіків подачі електроенергії, заявив чиновник. На сайті "Львівобленерго" з’явилися графіки відключень світла на найближчий час.

Раніше "Телеграф" писав, що за вказівкою "Укренерго" було запроваджено відключення світла. Ситуацію також прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко. Він підтвердив, що під масований удар росіян знову опинилися енергетичні об’єкти по всій країні.