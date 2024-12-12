Чи можуть звільнити з військової служби після трепанації черепа

Повний перелік хвороб

Військовослужбовці, які проходять службу по мобілізації або по контракту в період дії воєнного стану мають право на звільнення з військової служби за станом здоровʼя за висновком ВЛК про непридатність до військової служби.

Існує перелік травм та поранень, за якими можливо отримати висновок ВЛК про непридатність та звільнитись з військової служби. Про це розповідає юридична компанія INSEININ. Мова йде за травми та поранення голови.

Перелік хвороб:

дефекти та деформації кісток черепа, щелепно-лицевої ділянки, не заміщені трансплантатами, або незадовільні результати ортопедичних методів лікування;

анкілози контрактури скронево-нижньощелепних суглобів, хибні суглоби нижньої щелепи за відсутності ефекту від лікування (у тому числі хірургічного) або відмови від нього;

наявність чужорідного тіла в порожнині черепа;

дефект кісток склепіння черепа більше 20 см-2, заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;

дефект кісток склепіння черепа від 8 до 20 см-2, не заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;

наслідки травматичних пошкоджень з тяжкими розладами функцій головного мозку (забій, здавлення, субдуральна гематома), які призводять до стійких паралічів або глибоких парезів, порушень функцій тазових органів тощо;

наслідки травматичного пошкодження мозкової речовини з розладами коркових функцій (афазія, агнозія, апраксія, геміанопсія, пірамідні, екстрапірамідні, координаторні порушення тощо);

ураження черепно-мозкових нервів зі значними порушеннями функцій.

У питаннях звільнення зі служби після трепанації черепа враховуються кілька ключових факторів:

Стан здоров'я. Після трепанації пацієнт може мати ускладнення, такі як порушення координації, зору, мови, частини головного болю або епілептичні напади. Якщо лікарська комісія визнає, що такі наслідки заважають виконанню службових обов’язків, може бути прийняте рішення про завільнення за станом здоров’я. Результати медичної комісії. Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію (ВЛК), яка розуміє його придатність до служби. Якщо встановлено, що стан здоров'я не відповідає вимогам для подальшої служби, комісія може рекомендувати звільнення або переведення на інші, менш навантажувальні посади. Залежність від типу служби. У бойових підрозділах вимоги до здоров'я вищих, ніж у адміністративних або тилових структурах. У деяких випадках військовослужбовця можуть перевести на менш стресову або фізично важку службу.

Раніше "Телеграф" писав, хто може стати на військовий облік без ТЦК.