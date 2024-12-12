Могут ли уволить с военной службы после трепанации черепа

Полный перечень болезней

Военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или по контракту в период действия военного положения, имеют право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья по заключению ВЛК о непригодности к военной службе.

Существует перечень травм и ранений, по которым можно получить заключение ВЛК о непригодности и уволиться с военной службы. Об этом рассказывает юридическая компания INSEININ. Речь идет за травмы и ранения головы.

Список болезней:

дефекты и деформации костей черепа, челюстно-лицевой области, не замещенные трансплантатами, или неудовлетворительные результаты ортопедических методов лечения;

анкилозы контрактуры височно-нижнечелюстных суставов, ложные суставы нижней челюсти при отсутствии эффекта от лечения (в том числе хирургического) или отказа от него;

наличие инородного тела в полости черепа;

дефект костей свода черепа более 20 см-2, замещенный пластическим материалом или аутокосткой;

дефект костей свода черепа от 8 до 20 см-2, не замещенный пластическим материалом или аутокосткой;

последствия травматических повреждений с тяжелыми расстройствами функций головного мозга (ушиб, сдавление, субдуральная гематома), приводящие к стойким параличам или глубоким парезам, нарушениям функций тазовых органов и т.п.;

последствия травматического повреждения мозгового вещества с расстройствами корковых функций (афазия, агнозия, апраксия, гемианопсия, пирамидные, экстрапирамидные, координаторные нарушения и т.п.);

поражение черепно-мозговых нервов со значительными нарушениями функций.

В вопросах увольнения со службы после трепанации черепа учитываются несколько ключевых факторов:

Состояние здоровья. После трепанации пациент может иметь осложнения, такие как нарушение координации, зрения, речи, части головных болей или эпилептические приступы. Если врачебная комиссия признает, что такие последствия мешают исполнению служебных обязанностей, может быть принято решение об увольнении по состоянию здоровья. Результаты медицинской комиссии. Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию (ВВК), которая понимает его пригодность к службе. Если установлено, что состояние здоровья не отвечает требованиям для дальнейшей службы, комиссия может рекомендовать увольнение или перевод на другие, менее погрузочные должности. В зависимости от типа службы. В боевых подразделениях требования к здоровью выше, чем в административных или тыловых структурах. В некоторых случаях военнослужащие могут перевести на менее стрессовую или физически тяжелую службу.

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