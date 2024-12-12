Зеленський вшанував пам'ять жертв російського удару у Запоріжжі (відео)

Ворожий удар забрав життя 11 людей

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Запоріжжя вшанував пам’ять жертв російського удару по клініці. Він поклав квіти на імпровізованому меморіалі біля входу до зруйнованої будівлі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. За останніми даними, ворожий удар забрав життя 11 людей. Ще 22 дістали поранення.

"Сьогодні на місці обстрілу вшанував пам’ять загиблих. Пам’ятаємо всіх, чиї життя були забрані Росією", — говорить президент.

Володимир Зеленський під час свого візиту до Запоріжжя провів засідання Ставки та привітав військових із Днем Сухопутних військ. За його словами, на Ставці обговорювалися питання стабілізації фронту, отримання додаткових засобів протиповітряної оборони (ППО) та досягнення основних завдань безпеки.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Запоріжжю 10 грудня. В результаті в самому центрі міста було зруйновано приватну клініку та пошкоджено розташовані поруч будівлі. По місту, попередньо, вдарили балістичною ракетою.

Раніше ми писали про те, що російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. Від російського авіаудару загинули 10 людей, 8 із них знаходилися в автомобілях.