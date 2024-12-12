Зеленский почтил память жертв российского удара в Запорожье (видео)

Вражеский удар унес жизни 11 человек

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Запорожье почтил память жертв российского удара по клинике. Он возложил цветы на импровизированном мемориале у входа в разрушенное здание.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По последним данным, вражеский удар унес жизни 11 человек. Еще 22 получили ранения.

"Сегодня на месте обстрела почтил память погибших. Помним всех, чьи жизни были унесены Россией", — говорит президент.

Владимир Зеленский во время своего визита в Запорожье провел заседание Ставки и поздравил военных с Днем Сухопутных войск. По его словам, на Ставке обсуждались вопросы стабилизации фронта, получения дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) и достижение основных задач безопасности.

Напомним, россияне ударили по Запорожье 10 декабря. В результате в самом центре города была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. По городу, предварительно, ударили баллистической ракетой.

Ранее мы писали о том, что российские военные ударили КАБами по Запорожью. От российского авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.