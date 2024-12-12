Подорожчав майже наполовину: скільки доведеться заплатити за Різдвяний стіл в 2024 році

Найдорожчими будуть борщ із квасолею, смажена риба та кутя

Напередодні новорічних та різдвяних свят попит на продукти починає зростати. Але цього року Різдвяний стіл коштуватиме українцям 1365 гривень, що дорожче на 41%, ніж 2023 року.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". Одними з найдорожчих страв цього року стануть солоні огірки та помідори, квашена капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, смажена риба, вінегрет, вареники, кутя, узвар, свіжі овочі та фрукти.

Подорожчання пов’язане з проблемами економіки, викликаними повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

За розрахунками вчених, цього року пшенична кутя (950 грам) коштуватиме українцям 175,05 гривень. Водночас 200 грамів маку коштуватимуть 68,5 гривень, волоські чищені горіхи — 44,89 гривень, а за 100 грамів ізюму доведеться заплатити 21,73 гривень.

Смажена риба цього року коштуватиме 306,97 гривні. За 2,535 кілограма продуктів (на 2 літри води для приготування пісного борщу з квасолею) треба буде віддати 131,94 гривень. Салат "Вінегрет" (1,73 кілограми продуктів) коштуватиме 67,75 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи подорожчає часник перед святами.