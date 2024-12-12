На матчі "Динамо" у Лізі Європи помітили прапор бойовиків "ДНР" (відео)

Іспанські фанати відзначилися гидким вчинком

У четвер, 12 грудня, "Реал Сосьєдад" приймає київське "Динамо" у 6-му турі основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. На трибунах помітили прапор бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє ZoryaLondonsk у соцмережі Х. На кадрах видно, як фанати "Реала Сосьєдад" із прапором бойовиків "ДНР" святкують гол у ворота киян.

"Як і очікувалося, уболівальники іспанського клубу зганьбилися сьогодні ввечері. Проросійський прапор терористів "ДНР" був помічений на домашній трибуні "Реала Сосьєдад" під час святкування одного з голів.

Надія на УЄФА та FARE, що вони розслідують цей інцидент і покарають винних”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що після першого тайму "Реал Сосьєдад" обіграє "Динамо" з рахунком 3:0

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни програли "Вікторії" (1:2).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.