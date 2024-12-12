"Реал Сосьєдад" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині зустрінуться з Королівським клубом із Іспанії

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" зіграє виїзний поєдинок Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти "Реала Сосьєдад". Напередодні київський клуб звинуватили у дискримінації.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Зустріч "Реал Сосьєдад" — "Динамо" пройде в Сан-Себастьяні (Іспанія) на "Reale Arena". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни програли "Вікторії" (1:2).

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Вікторія"

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.