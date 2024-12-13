Зеленский провел первую Технологическую Ставку: о чем там говорилось

Это специальный формат встречи по оборонной сфере.

В Украине появилась Технологическая ставка. Это специальный формат с участием Президента, необходимых командующих, Сил обороны и разработчиков техники. Первое заседание прошло в пятницу, 13 декабря.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. "Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие "шахедам" и ракетам", — говорится в сообщении главы государства.

Идея Технологической Ставки принадлежит Марии Берлинской, руководительнице проекта Victory Drones. В октябре она предложила такой формат сотрудничества Президенту.

По его словам, касательно этих вопросов состоялся длительный и детальный разговор. Есть уже первые наработки по усилению защиты Украины. Правда, какие именно эти наработки, Владимир Зеленский не уточнил. Только сказал, что конкретные решения будут представлены на следующем заседании.

На Ставке могло идти речь о новых ракетах "Рута", ракете-дроне "Ад", о которых ранее заявлял Президент, или других наработках оборонного комплекса Украины. Но пока точно об этом неизвестно.

Также ранее "Телеграф" писал о том, сколько САУ "Богдана" производим сейчас. Доля собственного производства постоянно растет.