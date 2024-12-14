Росіяни окупували ще п'ять сіл на Донеччині, - DeepState. Як змінилася лінія фронту (карти боїв)

Ворог тисне з усіх сил

Йде 1025-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 13 грудня, до 22:00, на фронті сталося 190 бойових зіткнень. Росіяни окупували ще п'ять сіл на Донеччині та мали інші просування.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне. Крім того, росіяни просунулися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Варто зазначити, що Веселий Гай, Єлизаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне розташовані неподалік Курахового. Там же розташовані Сухі Яли, Константинопольське та Дальнє. Шевченко та Піщане – район Селидового. Благодатне та Сторожеве розташовані в районі Великої Новосілки, Времівки та Старомайорського.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, ворог зосереджує там основні наступальні зусилля на Покровському і Времівському напрямках, ситуація залишається напруженою. Окрім того, 13 грудня окупанти активно атакували на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку впродовж неповної доби росіяни 56 разів атакував наші позиції. Бої йшли в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (13 грудня, — ред.) окупанти на Покровському напрямку втратили 306 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ворожому танку", — додали у ГШ.

На Курахівському напрямку на момент виходу зведення сталося 26 ворожих атак. В основному ворог атакував в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку російська армія 34 рази штурмувала передній край нашої оборони. Бої йшли в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне.

На Лиманському напрямку за неповну добу 13 грудня російські війська 24 рази атакували українських захисників. Бойові зіткнення тривали в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 14 грудня в Росії було гучно. Зокрема вибухи пролунали в Орлі та у місті Залізногірськ Курської області. Після цього на нафтобазі біля Орла спалахнула пожежа.