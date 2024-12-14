Россияне оккупировали еще пять сел в Донецкой области, — DeepState. Как изменилась линия фронта (карты боев)

Враг давит изо всех сил

Идет 1025-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 13 декабря, до 22:00, на фронте произошло 190 боевых столкновений. Россияне оккупировали еще пять сел в Донецкой области и имели другие продвижения.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино. Кроме того, россияне продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, у Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

Стоит отметить, что Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино расположены недалеко от Курахово. Там же расположены Сухие Ялы, Константинопольское и Дальнее. Шевченко и Песчаное – район Селидового. Благодатное и Сторожевое расположены в районе Великой Новоселки, Времевки и Старомайорского.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, враг сосредотачивает там основные наступательные усилия на Покровском и Времевском направлениях, ситуация остается напряженной. Кроме того, 13 декабря оккупанты активно атаковали на Лиманском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении на протяжении неполных суток россияне 56 раз атаковали наши позиции. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

"По предварительным подсчетам, сегодня (13 декабря, — ред.) оккупанты на Покровском направлении потеряли 306 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения вражескому танку", — добавили в ГШ.

На Кураховском направлении к моменту выхода сводки произошло 26 вражеских атак. В основном враг атаковал в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Ганновки и Успеновки.

На Времевском направлении российская армия 34 раза штурмовала передний край нашей обороны. Бои шли в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное.

На Лиманском направлении за неполные сутки 13 декабря российские войска 24 раза атаковали украинских защитников. Боевые столкновения продолжались в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григоровка и в направлении Чернещины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 декабря в России было громко. В частности, взрывы прогремели в Орле и в городе Железногорск Курской области. После этого на нефтебазе возле Орла вспыхнул пожар.