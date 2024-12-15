Ці повістки відправлятимуть українцям у грудні: що про них потрібно знати

Повістки відрізняються між собою, залежно від мети, з якою особа викликається в ТЦК

В Україні чоловіки призовного віку продовжуватимуть отримувати повістки у грудні. Однак далеко не кожна з них означає, що його обов’язково відправлять на фронт.

Усього існує кілька видів повісток, з яких нині застосовують три. "Телеграф" розповідає, що означає кожна з них.

Згідно з постановою Кабміну №560, ці різновиди повісток відрізняються між собою, залежно від мети, з якою особа викликається у ТЦК. Йдеться про такі види: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), мобілізаційне розпорядження про направлення на військову службу.

Види повісток в Україні

Повістка для уточнення даних

Цей документ вручають військовозобов’язаним, щоб ті з’явилися до ТЦК та СП та оновили дані про себе. Йдеться про внесення до бази даних відомостей про себе — сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей.

Повістка на проходження ВЛК

Назва цієї повістки говорить сама за себе. При отриманні цього повідомлення військовозобов’язаному варто відправити на проходження медкомісії, де буде зроблено висновок, чи придатний чоловік, чи ні.

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид повістки призначається виключно для тих, хто вже пройшов медкомісію та був визнаний придатним для несення військової служби. Після отримання цього виду повістки чоловік прямує до місця проходження ним військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто і де може вручати повістки українцям.