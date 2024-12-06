Найбільший оператор мобільного зв'язку піднімає тарифи на послуги. У компанії розповіли, що зміниться

Для деяких абонентів змін не було з початку повномасштабного вторгнення РФ

Найбільший мобільний оператор "Київстар" у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Але при цьому надасть абонентам більше послуг і бонусів.

Про це пише інформаційне агенство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на пресслужбу "Київстару". У компанії зазначили, що вона завжди прагне надавати якісний зв'язок, стабільний інтернет і додаткові сервіси, які відповідають сучасним потребам наших абонентів.

"Саме тому компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу", — повідомили в коментарі.

У пресслужбі наголосили, що абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси.

У рамках тарифних планів "LOVE UA Світло Контракт 2023", "ВАШ Регіон", "ВАШ Оптимум", Smart Max, "ВАШ Преміум", "ВАШ Преміум+" тарифи вже змінилися. Додатково в планах з'явилися акційні суперсили: безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки та безлімітні SMS, які можна підключити до 30 червня 2025 року включно.

Також закрито тарифні плани: "ВАШ Вибір", Smart, Київстар 4G, "Безлім", "Київстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магніт Контракт 2023". Користувачам цих тарифів компанія запропонувала інші, які більше наближені до їхніх споживчих потреб.

Вибір тарифів, які підлягають змінам, залежить від багатьох факторів. Зокрема, враховують зростання споживання послуг, а також той факт, що ціна деяких тарифів залишалася незмінною протягом тривалого часу. Також "Київстар", щоб оптимізувати процеси обслуговування й забезпечити ефективність операцій, періодично уніфікує тарифні плани, закриваючи їх для нових підключень.

У компанії наголосили, що абонент може вибрати інший тариф, який найкраще відповідає його потребам і можливостям. Зробити це можна в розділі "Тарифи" на сайті компанії, в застосунку "Мій Київстар" або в будь-якому фірмовому магазині "Київстар".

Востаннє перед нинішнім підвищенням компанія підвищувала тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. Це ніколи не відбувається одномоментно для всіх клієнтів: індексація здійснюється частинами і для різних груп абонентів.

Повідомляється, що деякі тарифні плани не змінювалися понад рік. А для низки інших змін не було з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії, кажуть у пресслужбі, наголошуючи, що зміни, які відбуваються, є вимушеним кроком й обґрунтованою реакцією компанії.

Згідно з даними Держстату, вартість телекомунікаційних послуг від початку року зросла в середньому на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги — на 18,6%, а на продукти харчування — на 10,8%, уточнили в пресслужбі.

У "Київстарі" нагадали, що для забезпечення безперебійної роботи мережі під час відключень закупили майже 2,5 тис. генераторів і 145 тис. літієвих акумуляторів. Витрати компанії зросли, оскільки обладнання потребує обслуговування й заправки. З початку повномасштабного вторгнення "Київстар" уже використав 3 млн літрів палива для генераторів. Компанія сформувала окремі підрозділи для роботи з обладнанням і платить заробітну плату працівникам, які заправляють генератори щодня, починаючи роботу з 5-ї ранку.

"Перегляд тарифів дасть змогу компанії продовжувати інвестувати в удосконалення мережі та забезпечення стабільного зв'язку для наших абонентів. Завдяки цим змінам ми зможемо ще активніше працювати над енергостійкістю, підтримкою безперебійної роботи мережі, розвитком 4G і будівництвом нових базових станцій у всій країні, щоб наші послуги ставали ще доступнішими та якіснішими", — повідомили в пресслужбі "Київстару".

У компанії не змогли спрогнозувати, як ситуація розвиватиметься у 2025 році, зазначивши, що "точних дат або переліку тарифів, які можуть змінитися, немає".

"Ми завжди керуємося принципами прозорості й інформуємо абонентів заздалегідь, якщо такі зміни плануються", — наголосили в пресслужбі мобільного оператора.

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