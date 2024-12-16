Украина уже бьет по россиянам лазерным оружием: что известно о "Тризубе" и дронах-"матках"

Украина стала пятой страной в мире с подобными технологиями

У Украины появилось собственное лазерное оружие под названием "Тризуб". Новейшая система способна уничтожать воздушные цели на высоте более двух километров.

Также в ВСУ сейчас работают над проектом по применению дрона-"матки" с двумя FPV. Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, пишет Интерфакс-Украина.

По словам полковника Сухаревского, Украина стала пятой страной в мире с подобными технологиями. В настоящее время в ВСУ работают над усилением мощности лазера и его масштабированием. "Он действительно работает, он действительно есть", — подчеркнул военный.

Параллельно с лазерной системой развивается проект дронов-носителей, способных доставлять FPV-дроны на расстояние более 70 километров.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв", — отметил полковник.

Силы беспилотных систем ВСУ были созданы менее полугода назад. В настоящее время они уже имеют в своем составе боевые и научные подразделения. Их возможности охватывают воздушное, наземное и водное пространство. Подразделения успешно выполняют боевые задания по всей линии фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какое американское оружие может помочь Украине сбивать межконтинентальные ракеты. У Украины таких средств нет на данный момент.