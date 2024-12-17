Пішов з життя ексголова однієї з українських областей

Про причини смерті не повідомляється

У вівторок, 17 грудня, пішов з життя колишній начальник Хмельницької Обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Йому було лише 42 роки.

Про це повідомив чинний глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Причини смерті колишнього посадовця він не уточнив.

"Прощання відбудеться 18 грудня з 12:00 до 14:00 у Прощальній залі Міської ритуальної служби за адресою: м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 5-А. Поховання відбудеться о 14:30 на кладовищі мікрорайону "Ракове", — додав Тюрін.

Дмитро Габінет

Зазначимо, Габінет очолював ОВА у 2019 — 2020 роках: у 2019 році Кабінет Міністрів підтримав призначення Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА, а у листопаді 2020 року президент України Володимир Зеленський звільнив його. Перед цим Габінет сам подав заяву на відставку.

Дмитро Габінет народився 9 серпня 1983 року у Хмельницькому. Навчався у Хмельницькому університеті управління та права (спеціальність "Правознавство"). З 2015 по 2016 роки проходив навчання в Університеті імені Адама Міцкевича у Познані (Польща). Мав ступінь кандидата юридичних наук, працював викладачем. Член Спілки освітян України.

Як повідомляв "Телеграф", 17 грудня стало відомо, що померла відома іспанська актриса Маріса Паредес. Їй було 78 років, причиною смерті стала коронарна хвороба. Напередодні актрисі стало погано, у лікарні її супроводжував партнер – відомий вчений-кінематографіст Чема Прадо. Найбільше вона уславилася у фільмах режисера Педро Альмодовара. Серед ролей Маріси Паредес, знайомих українському глядачеві, роль у фільмі "Життя прекрасне".