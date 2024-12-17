Ушел из жизни экс-глава одной из украинских областей

О причинах смерти не сообщается

Во вторник, 17 декабря, ушел из жизни бывший начальник Хмельницкой Областной государственной администрации Дмитрий Габинет. Ему было всего 42 года.

Об этом сообщил действующий глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин. Причини смерті колишнього посадовця він не уточнив.

"Прощание состоится 18 декабря с 12:00 до 14:00 в Прощальном зале Городской ритуальной службы по адресу: г. Хмельницкий, ул. Князя Святослава Храброго, 5-А. Похороны состоятся в 14:30 на кладбище микрорайона "Раково", — добавил Тюрин.

Дмитрий Габинет

Отметим, Габинет возглавлял ОВА в 2019-2020 годах: в 2019 году Кабинет Министров поддержал назначение Габинета на должность главы Хмельницкой ОГА, а в ноябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его. До этого Габинет сам подал заявление на отставку.

Дмитрий Габинет родился 9 августа 1983 года в Хмельницком. Учился в Хмельницком университете управления и права (специальность "Правоведение"). С 2015 по 2016 год проходил обучение в Университете имени Адама Мицкевича в Познани (Польша). Имел степень кандидата юридических наук, работал преподавателем. Член Союза педагогов Украины.

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