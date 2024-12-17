Студенты и аспиранты временно не смогут получить отсрочку. В чем причина

Минобороны дало разъяснение

В Украине студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+". Ограничения будут действовать с 17 по 30 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Там объяснили, что это связано с техническими работами в Единой государственной электронной базе по образованию.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют. Статус будет отображаться в приложении, как и ранее.

Также отмечается, что технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+". О досрочном возобновлении работы сервиса в "Резерв+" в министерстве пообещали сообщить сразу.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не удается получить отсрочку из-за "Резерв+". Если возникают проблемы с идентификацией из-за ошибок во внесенных данных, можно обратиться к технической поддержке.

Мы также писали о том, что будет, если во время проверки ТЦК не откроется "Резерв+". В некоторых случаях мужчина должен посетить ТЦК.