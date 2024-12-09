Росіяни просунулися ще ближче до Дніпропетровщини: яка ситуація на фронті (карта)

Від початку минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень

В Україні розпочався 1020-й день війни з Росією. За попередню добу, 8 грудня, росіяни просунулись у п'ятьох населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Мова йде за Курахівський та Покровський напрямки.

"Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Що кажуть у Генштабі

У щоденному звіті Генштабу повідомили, що загалом від початку минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 53 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі тривають.

"Противник зазнає значних втрат — на цьому напрямку було знешкоджено 329 окупантів, 142 з них — безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та міномет", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, чотири атаки тривають дотепер. З початку доби на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, 51 з них — безповоротно, також знищено три бойові броньовані машини та один автомобіль.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив штурми у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій ОВА запевнили про готовність до відбиття російського наступу.