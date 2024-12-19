У росіян можуть бути чергові територіальні успіхи на Донбасі: де цього разу (карти боїв)

Від початку доби відбулося 224 бойових зіткнення

В Україні розпочався 1030-й день війни з Росією. За попередню добу, 18 грудня, росіяни захопили Трудове та просунулись у 8 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Мова йде за Курахівський, Покровський, Купʼянський напрямки.

"Ворог окупував Трудове, а також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження", — йдеться у повідомленні.

Ворог міг окупувати Трудове

Просування ворога у Харківській області

Що кажуть у Генштабі

У щоденному звіті Генштабу за 18 грудня йдеться, що від початку доби відбулося 224 бойових зіткнення. Також розповіли. що відбувається у Курській області.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще сім боєзіткнень продовжуються.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 110 — безповоротно. Також знищено квадроцикл та обладнання супутникового зв’язку противника", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 22 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще чотири — досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи намагалися прорватися до Новоандріївки, зазнали втрат та відступили.

На Курщині Сили оборони відбили 55 штурмів російських загарбників, три боєзіткнення тривають досі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії нібито назвали космічні втрати ЗСУ.