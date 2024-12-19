У россиян могут быть очередные территориальные успехи на Донбассе: где на этот раз (карты боев)

С начала суток произошло 224 боевых столкновения

В Украине начался 1030-й день войны с Россией. За предыдущие сутки, 18 декабря, россияне захватили Трудовое и продвинулись в 8 населенных пунктах Донецкой области и в одном селе Харьковской.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Речь идет за Кураховское, Покровское, Купянское направления.

"Враг оккупировал Трудовое, а также продвинулся в Успеновке, Курахово, возле Загрызового, Песчаного, Новооленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения", — говорится в сообщении.

Враг мог оккупировать Трудовое

Продвижение врага в Харьковской области

Что говорят в Генштабе

В ежедневном отчете Генштаба за 18 декабря говорится, что с начала суток произошло 224 боевых столкновения. Также рассказали, что происходит в Курской области.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Зеленого, Нововасиловки, Млечного и Новооленовки.

"На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 окупантов, из них 110 — безвозвратно. Также уничтожены квадроцикл и оборудование спутниковой связи противника", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг предпринял 22 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Восемнадцать боеприкосновений завершено, еще четыре — до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться в Новоандреевку, понесли потери и отступили.

На Курщине Силы обороны отразили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ранее "Телеграф" писал, что в России якобы назвали космические потери ВСУ.