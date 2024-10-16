Україна опустилася в рейтингу країн із вільною економікою

Наша країна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн світу

Україна увійшла до групи найбільш економічно невільних держав світу. Згідно з дослідженням канадського інституту Фрейзера, якщо минулого року наша країна займала 113-те місце, то зараз вона опустилася до 150-го.

Дані надруковані на сайті інституту. Звіт щорічно проводить дослідження щодо підтримки економічної свободи у різних країнах. Рівень підтримки включає такі компоненти, як верховенство права, захист права власності, надійність грошей, свободу міжнародної торгівлі і так далі.

За даними дослідження, Україна опинилася серед таких країн, як Туреччина, Алжир, Ємен, Сирія, Аргентина, Іран, Венесуела, Лівія, Ірак. Сюди також відносяться ще кілька країн Північної та Центральної Африки.

Першими у рейтингу є Гонконг, Швейцарія, Нова Зеландія, США, а також країни Європейського Союзу, включаючи Латвію, Литву та Естонію. Зниження позицій України пов’язане із погіршенням у галузі правової структури та регулювання економіки на тлі повномасштабної війни з Росією.

Інститут Фрейзера — канадський аналітичний центр, заснований на початку 1970-х років. Його партнером в Україні є Центр Бендукідзе.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, питання підвищення ПДВ в Україні не закрите і може знову виникнути на порядку денному. Про це заявив комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.