Пассажирский борт РФ пролетел через всю Украину? Подробности загадочного рейса

Борт летел из Турции

В закрытом воздушном пространстве Украины продолжают почти каждый день фиксировать странные пассажирские самолеты. В этот раз на карте полетов появился российский борт, а днями ранее был белорусский.

Об этом свидетельствуют данные портала flightaware.com. Отмечается, что полет совершал самолет Boeing 737 российской компании "Aeroflot".

Борт вылетел из Стамбула 19 декабря в 9 утра и в 13:10 приземлился в Москве. При этом его путь проходил почти через всю Украину, если верить данным портала. Однако на карте маршрут полета именно над закрытым воздушным пространством якобы обозначен пунктиром, а не зеленым цветом, как по пути от Турции к середине Черного моря.

Борт рейса AFL2135/SU2135 приземлился в аэропорту Шереметьево. В то же время точно неизвестно, были ли в нем пассажиры и их фактическое количество.

Отметим, что официально пересечение закрытого воздушного пространства над Украиной не комментировала ни одна из сторон. К тому же, существует большая вероятность, что карта его полета — сбой портала, ведь противовоздушная оборона нашего государства сбивает любые воздушные цели.

Однако последние несколько недель довольно часто карты полетов показывают российские или белорусские борта, следующие через Украину. При этом большинство из них вылетает именно из Турции.

Что известно о Boeing 737-800

Это двухдвигательный узкофюзеляжный пассажирский реактивный самолет. Он вошел в эксплуатацию в 1998 году. Самолет вмещает 2 пилота и следующее количество пассажиров: одноклассовые до 189 мест; двухклассовые – 162–175 мест.

К тому же, недавно стало известно, что российская компания "Аэрофлот" закупит старые самолеты Boeing 737. Их планируют использовать для ремонта своих же бортов. Вероятно, речь идет о бортах в возрасте 21-22 года и стоимостью от 1,4 млрд до 1,9 млрд рублей каждый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский пассажирский самолет пролетел над Донбассом, по данным карты полетов.