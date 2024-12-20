У Севастополі російські військові вантажівкою знесли п’ять авто на світлофорі (фото, відео)

Момент ДТП потрапив на відео

В окупованому Севастополі російські військові спричинили масштабну аварію. Вони на вантажівці протаранили п'ять легкових автомобілів.

Інцидент стався на 7-му кілометрі Балаклавського шосе, біля торгівельного центру Domino. Про це повідомляє паблік "Кримський вітер".

За попередньою інформацією, у військової вантажівки відмовила гальмівна система. Транспортний засіб на великій швидкості врізався в легкові автомобілі, які зупинилися на червоне світло світлофора. Вантажівка була покрита маскувальною сіткою та мала на собі розпізнавальний знак російської армії — букву Z червоного кольору.

Камери зафіксували момент зіткнення. На записі видно, як військова вантажівка не встигає загальмувати та врізається в ряд припаркованих автомобілів. При цьому їхала вона на великій швидкості. Внаслідок потужного удару легкові автомобілі зазнали серйозних пошкоджень. Деякі з них зім’яті майже вщент. А вантажівка зупинилась, аж коли її притисло 2 автомобілі з боків.

На місце аварії прибули рятувальники та медики. За попередніми даними, в ДТП ніхто не постраждав.

Також "Телеграф" раніше повідомляв, що у Криму затонули одразу два російські танкери з паливом. За попередньою інформацією, їх розрубали хвилі у морі.