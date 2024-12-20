В Севастополе российские военные на грузовике снесли пять авто на светофоре (фото, видео)

Момент ДТП попал на видео

В оккупированном Севастополе российские военные вызвали масштабную аварию. Они на грузовике протаранили пять легковых автомобилей.

Инцидент произошел на 7 километре Балаклавского шоссе, возле торгового центра Domino. Об этом сообщает паблик "Крымский ветер".

По предварительной информации, у военного грузовика отказала тормозная система. Транспортное средство на большой скорости врезалось в легковые автомобили, которые остановились на красный свет светофора.

Камеры зафиксировали момент столкновения. На записи видно, как военный грузовик не успевает затормозить и врезается в ряд припаркованных автомобилей. При этом ехал она на большой скорости. В результате мощного удара легковые автомобили получили серьезные повреждения. Некоторые из них смяты почти до основания. А грузовик остановился, только когда его прижало 2 автомобиля по бокам.

На место аварии прибыли спасатели и медики. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Также "Телеграф" ранее сообщал, что в Крыму затонули сразу два российских танкера с топливом. По предварительной информации, их разрубили волны в море.