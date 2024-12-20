Дубінський програв апеляцію у справі про корупцію. Що з ним буде тепер

Суд застосував до нього адміністративне стягнення

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду Києва про визнання народного депутата Олександра Дубінського винним в адміністративному правопорушенні, повʼязаному з корупцією. Він має сплатити штраф.

Про це йдеться на сторінці Офісу Генерального прокурора та на сайті ДБР.

"Таким чином рішення суду набрало законної сили та фігуранта буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення", – додали у Державному бюро розслідувань.

Раніше прокурор довів, що нардеп, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР.

Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, що 8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Йому оголосили підозру у двох справах. Перша стосується організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних. Слідчі зазначають, що Дубінський нелегально переправив до Молдови рідного брата своєї цивільної дружини. Для цього він використав підконтрольну громадську організацію "Медіаоборона", через яку він вносив "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР, Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. За даними слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу збройних сил Росії (також відоме як ГРУ). Роль Дубінського полягала в поширенні фейків про вище військово-політичне керівництво України.

Олександр Дубінський — це колишній журналіст і народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції "Слуга народу", а згодом — зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ запобігла замовному вбивству важливого свідка прямо у СІЗО.