Дубинский проиграл апелляцию по делу о коррупции. Что с ним будет теперь

Суд применил к нему административное взыскание

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о признании народного депутата Александра Дубинского виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. Он должен уплатить штраф.

Об этом говорится на странице Офиса Генерального прокурора и на сайте ГБР.

"Таким образом решение суда вступило в законную силу и фигурант будет включен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — добавили в Государственном бюро расследований.

Ранее прокурор доказал, что нардеп, будучи подозреваемым в уголовном производстве, действуя в условиях реального конфликта интересов, противоправно использовал свои депутатские полномочия, направив депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР.

Суд согласился с позицией прокурора и признал народного депутата Украины виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Суд применил к нему административное взыскание в виде штрафа.

В чем подозревают Дубинского

Напомним, что 8 ноября 2023 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на основании материалов ГБР вручили народному депутату Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Ему объявили подозрение по двум делам. Первое касается организации схемы для выезда за границу военнообязанных. Следователи отмечают, что Дубинский нелегально переправил в Молдову родного брата своей гражданской жены. Для этого он использовал подконтрольную общественную организацию "Медиаоборона", через которую он вносил "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

13 ноября того же года, после обысков СБУ и ГБР, Дубинскому вручили подозрение в государственной измене — его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По данным следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в преступную организацию, которую создало Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России (также известное как ГРУ). Роль Дубинского заключалась в распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.

Александр Дубинский – это бывший журналист и народный депутат. В январе 2021 г. Министерство финансов США ввело против него санкции за вмешательство в американские выборы. После этого Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", а затем сняли с должности председателя Киевской областной организации "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ предотвратила заказное убийство важного свидетеля прямо в СИЗО.