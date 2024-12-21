Он единственный во всем мире: как выглядит памятник рюкзаку во Львове, который приносит удачу (фото, видео)

С 2012 года интересный монумент привлекает внимание многочисленных туристов

В нашей стране есть множество памятников, которые встречаются почти в каждом городе и селе. Некоторые со временем сносятся, как это было с милым монументом слоненка на месте Арки дружбы народов в Киеве. Однако со времен независимости Украины было установлено много необычных современных символов, которые становятся очень популярными среди взрослых и детей. Одним из таких стал памятник рюкзаку, который украсил город Львов 14 мая 2012 года.

Памятник рюкзаку в Львове — это необычное и символическое произведение искусства. Он находится во дворе географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Что значит и как выглядит памятник рюкзаку

Двухметровый монумент представляет собой большой рюкзак в 300 кг, который выполнен из металла и напоминает объемный, стильный аксессуар. Его размеры внушительные, а рюкзак выглядит так, как будто готов отправиться в путешествие. Рядом с рюкзаком находятся туристические ботинки, фляга воды, спальный мешок и коврик.

Идею создания этого необычного памятника выдвинул полярник, участник четырех антарктических экспедиций Игорь Дикий, который в 1997 году с успехом окончил обучение во Львовском университете. "Рюкзак" был создан с целью подчеркнуть важность путешествий и исследовательского духа, который присущ многим людям, особенно молодежи.

Кстати, студенты университета говорят, что если потереть обувь, то обязательно сбудется долгожданное путешествие. А тем, кто хочет удачно сдать экзамен, стоит примерить ранец перед началом сессии.

Памятник рюкзаку стал популярным среди туристов и местных жителей, и стал частью культурной жизни города.

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